Für Daniela Büchner (41) wird der heutige Tag besonders traurig! Denn vor genau einem halben Jahr verstarb ihre große Liebe Jens Büchner (✝49) nach einem kurzen, aber schweren Kampf gegen den Lungenkrebs. Mit ihrer Trauer geht die Frau des Goodbye Deutschland-Stars seitdem öffentlich um und kämpft immer wieder gegen den Kummer an, den der Verlust des Kult-Auswanderers in ihr auslöst. Mit einem rührenden Erinnerungsfoto der beiden und herzzerreißenden Zeilen wendet sie sich auch heute wieder an ihre Fans.

"Sechs Monate ohne dich, in denen ich oft verzweifelt bin und sehr, sehr viel geweint habe, weil ich einfach nicht begreifen kann, warum das Schicksal so hart zugeschlagen hat", leitete die 41-Jährige ihre emotionalen Zeilen auf Instagram ein. "Weiterhin habe ich hier zu Hause nichts verändert. Ich kann es einfach nicht – alleine der Gedanke daran lässt mich in Tränen ausbrechen", schrieb die Neu-Brünette weiter. Dazu postete sie einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss aus glücklichen Zeiten, auf dem sie dem Malle-Sänger beherzt einen Kuss auf die Wange drückt.

In nur wenigen Tagen haben die Zwillinge des Paares, Diego Armani und Jenna Soraya Geburtstag – den werden sie erstmals ohne ihren Papa verbringen müssen. Auch der zweite Hochzeitstag von Jens und Danni stehe bevor, hieß es im Text außerdem. "Irgendwann sehen wir uns wieder. Ich liebe dich", schloss die Faneteria-Besitzerin ihr zutiefst trauriges Schreiben und versah es mitunter mit den Hashtags #MeinHeld und "EsTutSoWeh".

P.Hoffmann/WENN.com Daniela Büchner bei der "Goodbye Jens"-Benefizveranstaltung in Essen

ActionPress Daniela und Jens Büchner beim Deutschen Comedy-Preis 2018 in Köln

P.Hoffmann/WENN.com Daniela Büchner im Mai 2019 auf Mallorca

