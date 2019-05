Baby-Glück bei Oliver Pocher (41)! Bei Let's Dance war für den Moderator am Freitagabend Schluss: Obwohl er mit Christina Luft (29) für seine Rumba von der Jury immerhin 21 Punkte bekam, musste der Entertainer am Ende der achten Sendung seinen Hut nehmen. Privat läuft es für ihn dagegen deutlich besser: Zusammen mit Freundin Amira erwartet er ein Baby – für den Hannoveraner wird es bereits das vierte Kind sein. Nun hat er jedoch verraten: Dieser Nachwuchs war gar nicht geplant!

"Ja, es ist eine tolle Nachricht, das kann man nicht planen – das war überraschend", gestand der Comedian im Interview mit RTL. Oli scheint über die Baby-News nun aber sehr glücklich zu sein: "Jetzt freut man sich und schaut wie es weitergeht." Seine Freundin möchte er in der kommenden Zeit jedenfalls tatkräftig unterstützen, wie der 41-Jährige ausführte: "Also, so viel Übergeben, wie in der letzten Zeit, hab ich selten gesehen. Natürlich, wenn was ist, dann bin ich parat! So eine Schwangerschaft fängt ja jetzt schon an, aber das gehört halt mit dazu – und ich steh da auch komplett nachts auf."

Schon während der Live-Sendung hatte der Show-Master über seine Vaterfreuden gesprochen – und buhlte damit sogar augenzwinkernd um die Gunst der TV-Zuschauer: "Sie haben es mitbekommen, jetzt sind es vier Kinder. Wenn sie nicht wollen, dass ich wie die Wollnys ende, dann rufen sie bitte für mich an."

ActionPress Oliver Pocher und Amira M. Aly

Getty Images Oliver Pocher und Christina Luft bei "Let's Dance"

ActionPress Oliver Pocher und Amira M. Aly bei der Premierengala der Lindener Narren in Hannover

