So lustig sind die ersten Worte von Oliver Pocher (41) zum Kindersegen! Vor wenigen Tagen machte seine Freundin Amira M. Aly in einem zuckersüßen Netz-Post öffentlich, dass sie schwanger ist. Mit Ihrem Partner Oli erwartet sie ihr erstes Kind. Für den Entertainer ist es bereits der vierte Sprössling – aus seiner Beziehung mit Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (36) hat er bereits drei Kids. Der 41-Jährige hat sich noch nicht zur erneuten Vaterschaft geäußert – bis jetzt. In gewohnter Witz-Manier spricht der Comedian erstmals über Kind Nummer vier!

Am Freitag fegte der Blondschopf in der achten Folge von Let's Dance wieder übers Parkett. Im Einspieler vor seinem Tanz wurde sein privates Glück bereits thematisiert. Tanzpartnerin Christina Luft (29) war aus dem Häuschen: "Oli wird Vater. Die wunderschöne Amira bekommt ein Baby. Herzlichen Glückwunsch." Ganz so emotional wie seine Profi-Partnerin äußerte sich der Scherzbold aber nicht. Nach seiner Rumba richtete sich Oli an die Zuschauer, um diese zum Anrufen für ihn zu bewegen – und er nutzte dabei die Gunst der medialen Öffentlichkeit und haute ein scherzhaftes Papa-Statement à la Pocher raus: "Sie haben es mitbekommen, jetzt sind es vier Kinder. Wenn sie nicht wollen, dass ich wie die Wollnys ende, dann rufen sie bitte für mich an."

Von Juror Joachim Llambi (54) gab es zur Schwangerschaft ebenfalls keine Glückwünsche – sondern eine verpackte Anspielung in seiner Tanzbewertung: "Im Hüftbereich war ein bisschen tote Hose, auch wenn ich diese Woche andere News gehört habe."

Getty Images Amira M. Aly und Oliver Pocher im April 2019

Getty Images Oliver Pocher, Komiker

Getty Images Motsi Mabuse und Joachim Llambi

