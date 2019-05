Die Spannung steigt! Bis zur allerletzten Folge von Game of Thrones sind es nur noch wenige Stunden. Das Halbfinale des Fantasy-Epos hielt bereits einige Überraschungen für die Zuschauer parat – doch noch immer steht die Frage im Raum, wer am Ende auf dem eisernen Thron sitzen wird. In einer aktuellen Promiflash-Umfrage kristallisierte sich bei den Fans vor der letzten Episode schon ein ganz klarer Favorit heraus!

Auf die Frage, welcher GoT-Charakter am Ende auf dem eisernen Thron sitzen soll, waren sich die Promiflash-Leser weitestgehend einig: Von insgesamt 4.633 Teilnehmern (Stand 19. Mai, 14:30 Uhr) fielen ganze 2.001 Stimmen auf Jon Schnee (Kit Harington, 32) – das entspricht stolzen 43,2 Prozent. Wenn es nach den Fans geht, würde somit am Ende tatsächlich der rechtmäßige Erbe des Throns Westeros regieren. Der Wächter des Nordens landete in der Umfrage nicht nur auf dem ersten Rang – er ließ die anderen Serien-Charaktere auch deutlich hinter sich: Auf Platz zwei fand sich Gendry Baratheon (Joe Dempsie) mit gerade einmal 18,7 Prozent (866 Votes) wieder – mit 15,0 Prozent (696 Votes) schaffte es Arya Stark (Maisie Williams, 22) immerhin noch auf das Podest.

Drachenkönigin Daenerys (Emilia Clarke, 32) scheint bei den Lesern hingegen in Ungnade gefallen zu sein: Nach der Schlacht um Königsmund wünschen sich aktuell nur noch 13,6% (632 Votes) aller Befragten, dass die sogenannte Sprengerin der Ketten am Ende regieren soll. Wenn es nach den Fans geht, hat auch Sansa (Sophie Turner, 23) nur Außenseiter-Chancen – sie kam auf gerade einmal 9,5% der Stimmen (438 Votes).

ActionPress Kit Harington als Jon Schnee in "Game of Thrones"

Getty Images Joe Dempsie, Darsteller von Gendry in "Game of Thrones"

ActionPress Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones"

