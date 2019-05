So langsam steigt die Anspannung! Noch im Dezember vergangenen Jahres war Daria Wätzold in der TV-Show Sylvies Dessous Models dabei zu sehen, wie sie die Nachfolge von Model und TV-Star Sylvie Meis (41) anstrebte. Kurz nach ihrem Ausscheiden aus der Sendung machte die Blondine schließlich mit zuckersüßen Nachrichten von sich reden: Im Januar verkündete sie ihre Schwangerschaft! Und nun dauert es nicht mehr lange bis zur Geburt: Daria ist schon jetzt total aufgeregt!

"So langsam heißt es mehr ausruhen und entspannen, bevor es losgeht. Die Wochen vergehen nun so schnell und ich bekomme auch Bammel vor der Geburt", gesteht die Model-Anwärterin ihrer Community auf Instagram. Aktuell hat bei Daria die 33. Schwangerschaftswoche begonnen – sie ist also im neunten Monat! "Ich versuche mich Tag für Tag zu motivieren", beschreibt die Bald-Mama ihr Bemühen, die eigene Aufregung in den Griff zu bekommen.

Das Geschlecht ihres Sprösslings hat Daria bereits bekannt gegeben – sie bekommt einen Jungen! Und der hat schon jetzt jede Menge Energie, wie die Beauty in ihrem Post weiter deutlich macht: "Mein Kleiner tritt fleißig wie ein Fußballer."

Instagram / darias.world Daria Wätzold, ehemalige Kandidatin von "Sylvies Dessous Models"

Instagram / darias.world Daria Wätzold, TV-Bekanntheit

Instagram / darias.world Daria Wätzold, Influencerin

