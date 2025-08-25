Zwei wichtige Rollen fallen bei "The Batman II" wohl weg

Die Neuauflage der Batman-Reihe sorgte 2022 für Begeisterung unter den Filmfans. Seither ist die Spannung groß, wann und wie "The Batman II" auf der großen Leinwand landen wird. Fans der DC-Welt müssen sich nun allerdings auf überraschende Änderungen einstellen: Gleich zwei Personen, die maßgeblich am Erfolg des ersten Teils beteiligt waren, werden wohl bei der Fortsetzung fehlen. Das berichtet Hollywood-Insider Jeff Sneider in seinem Podcast "The Hot Mic". Laut Jeff ist Zoë Kravitz (36) alias Catwoman an dem Megaprojekt nicht beteiligt. Diese Information stammt von der Pressetour ihres neuen Films "Caught Stealing", bei der kommuniziert wurde, Fragen zu "The Batman" seien nicht erwünscht, da sie kein Teil der Fortsetzung sei.

Zoës Fehlen dürfte für Fans des ersten Teils eine herbe Enttäuschung sein. Gerüchten zufolge könnte statt Catwoman die Kultfigur Robin an die Seite des dunklen Ritters, gespielt von Robert Pattinson (39), treten. Die zweite große Änderung bezieht sich auf den Look des Superheldenstreifens: Chef-Kameramann Greig Fraser steht aufgrund vorheriger Verpflichtungen nicht für die Fortsetzung zur Verfügung. Der Oscar-prämierte Vollprofi ist damit beschäftigt, für Sam Mendes' Beatles-Biopic zu drehen. Damit könnte sich die Ästhetik des Films noch einmal komplett wandeln.

Trotz aller Änderungen dürfen Fans gespannt sein, was Regisseur Matt Reeves (59) auf die Leinwand bringen wird. Für den Release wurde Oktober 2027 ins Auge gefasst – schlappe fünfeinhalb Jahre nach dem Kinostart des ersten Teils. Ursprünglich war ein Kinostart bereits für 2025 vorgesehen. Doch nun stehen endlich alle in den Startlöchern, um mit dem Dreh zu beginnen: Wie Matt kürzlich auf Instagram andeutete, scheint das Drehbuch nämlich bereits fertig zu sein.

Anzeige Anzeige

Collection Christophel / ActionPress Robert Pattinson in "The Batman"

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "The Batman" bei der Premiere in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Matt Reeves bei der Premiere von "The Batman"

Anzeige