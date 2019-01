Süße Baby-News aus der Nachwuchs-Model-Branche! Noch im vergangenen Dezember hatte Daria Wätzold sich bei Sylvies Dessous Models als Nachfolgerin von TV-Star und Designerin Sylvie Meis (40) beworben. Nachdem sie es zunächst in die Top 10 geschafft hatte, musste sie nach der zweiten Entscheidung jedoch schon enttäuscht ihre Koffer packen. Die Castingshow-Niederlage dürfte der Blondine inzwischen aber egal sein – denn sie erfreut sich jetzt an etwas ganz Anderem: Daria ist schwanger!

Das verkündete das Model nun auf seinem Instagram-Kanal. Ein süßes Foto zeigt die Influencerin in einem weißen T-Shirt mit dem Aufdruck "Mommy to be", während sie sich überglücklich an den Bauch fasst. Zu dem Schnappschuss schrieb die Bloggerin happy: "Endlich möchte ich mein Geheimnis mit euch teilen. Ich werde eine Mami und bin im fünften Monat schwanger! Wir bekommen ein Baby!" Zu ihrer großen Bekanntgabe fügte Daria zudem ein Bild mit ihrem Partner hinzu und freute sich weiter: "Es ist einfach ein unbeschreiblich schönes Gefühl, das ich mit euch die nächsten Monate teilen möchte!"

Für die Follower der jungen Studentin dürfte die niedliche Verkündung eine echte Überraschung sein – auf vorherigen Bikini-Bildern der Fashionista war zuvor noch keine Spur eines Bäuchleins zu sehen gewesen. Auch bei der Berlin Fashion Week Mitte Januar war Daria noch ohne jegliche Anzeichen einer Schwangerschaft über den roten Teppich gelaufen.

