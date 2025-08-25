Nach Hugh-Trennung: Deborra-Lee Furness ist bereit für Dates

Deborra-Lee Furness (69) wurde kürzlich strahlend in den Straßen von New York gesichtet. Die Schauspielerin, die sich 2023 nach 27 Jahren Ehe von ihrem Ex-Mann Hugh Jackman (56) getrennt hat, verbrachte einen ausgelassenen Tag mit ihrem langjährigen Kollegen Nicholas Evans. Die beiden, die gemeinsam die Wohltätigkeitsorganisation Hopeland gegründet haben, zeigten eine vertraute Verbundenheit. Nicholas legte seinen Arm um Deborra-Lee, während die beiden lachend und lebhaft miteinander sprachen. In einem sommerlichen Outfit in Rosa und Weiß strahlte die Mutter von zwei Kindern förmlich vor Lebensfreude, wie neue Fotos beweisen, die unter anderem Daily Mail vorliegen.

Insider berichten, dass Nicholas für Deborra-Lee eine wichtige Stütze während des Trennungsjahres war. "Langjährige Freunde wie Nick helfen ihr, wieder auf die Beine zu kommen", verriet eine Quelle laut dem Portal. Obwohl zwischen den beiden wohl nur eine enge Freundschaft besteht, bedeutet Nicholas' Unterstützung Deborra-Lee viel. Gleichzeitig sei die Schauspielerin bereit für einen Neuanfang – und auch für neue Beziehungen. Sie habe jedoch hohe Ansprüche und wolle sicherstellen, dass sie niemanden in ihr Leben lässt, der ihr Leid zufügen könnte. Freunde aus ihrem Umfeld motivieren sie bereits, sich wieder zu öffnen und das Leben zu genießen.

Schon vor zwei Monaten hieß es, Deborra-Lee wolle sich nach dem Ehe-Aus mit Hugh noch Zeit lassen, bevor sie sich wieder dem Dating-Leben öffnet. Laut Daily Mail hatte die TV-Bekanntheit einige Angebote für Dates strikt abgelehnt. Ihre Freunde berichteten, dass Deborra-Lee lange an eine lebenslange Verbindung geglaubt habe. Der plötzliche Bruch nach dem, was sie als "Verrat" von Hugh empfunden hat, habe sie tief getroffen. "Nach 27 Jahren Ehe braucht sie einfach Raum für sich", sagte eine Vertraute damals. Damals stand für die Australierin vor allem ihr eigenes Wohlbefinden im Mittelpunkt – doch inzwischen hat sich ihr Fokus offenbar wieder etwas verändert.

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness

Getty Images Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman

Getty Images Deborra-Lee Furness, Mai 2025