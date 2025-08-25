Joe Vogel veröffentlicht Survival-Guide zu "7 vs. Wild"

7 vs. Wild-Gewinner Joe Vogel ist wieder losgezogen – doch diesmal nicht mit Machete und Feuerstahl, sondern mit Stift und Papier. Am 15. Oktober erscheint sein neues Buch "7 vs. Wild – Der offizielle Survival-Guide". Mit einem Vorwort von Show-Erfinder Fritz Meinecke (36), Tipps aus erster Hand und ehrlichen Interviews mit den ehemaligen Teilnehmern Sascha Huber (33), Joey Kelly (52) und Ann-Kathrin Bendixen packt Joe alles hinein, was echte Abenteurer wissen müssen. Vom Feuerbohren über Trinkwasseraufbereitung bis hin zu Ratschlägen speziell für Frauen – sein Buch soll kein Hochglanzkatalog für Outdoor-Gadgets sein, sondern ein Aufruf, der Natur mit Respekt und gesundem Menschenverstand zu begegnen.

Dass Joe weiß, wovon er spricht, hat er in der letzten Staffel von "7 vs. Wild" deutlich bewiesen: Er zählte zu den glücklichen Gewinnern und hat auf dem Weg dorthin für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Mit klaren Worten und kantigem Auftreten polarisierte er, selbst unter den Teilnehmern. Seine kompromisslose Art brachte ihm nicht nur hitzige Diskussionen und kritische Kommentare ein, sondern auch den Ruf eines Mannes, der sagt, was er denkt. Etwas überraschend kam daher für einige Fans seine Rückkehr in Staffel fünf, die im Amazonas spielt – einem Dschungel, der selbst erfahrene Survival-Profis an ihre Grenzen bringen kann.

Showrunner André Schubert betont, dass Joes Rückkehr kein Zufall ist. Ehrliche Meinungen und unbequeme Stimmen seien ausdrücklich erwünscht. Während andere auf Satellitentelefone schwören, mahnt Joe, dass man gute Vorbereitung nicht einfach in die Hosentasche stecken könne. Sein Ziel: Leser sollen den Respekt vor der Wildnis behalten, ohne die Lust am Abenteuer zu verlieren. Sein Buch will keine Helden erschaffen, sondern Menschen, die wissen, worauf sie sich einlassen. Und wer Joe kennt, weiß: In diesem Schmöker wird vermutlich nicht lange um den heißen Brei herumgeredet.

Anzeige Anzeige

Instagram / joevogel.official Joe Vogel, Sachbuchautor

Anzeige Anzeige

7 vs. Wild, Prime Video DE Die Teilnehmer von "7 vs. Wild" Staffel 5

Anzeige Anzeige

Instagram / joevogel.official Joe Vogel, Biologe und Sachbuchautor

Anzeige