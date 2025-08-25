Simone Thomalla verrät Geheimnisse vom "Frühling"-Set

Simone Thomalla (60) hat ihren Fans einen Blick hinter die Kulissen der beliebten ZDF-Serie "Frühling" gewährt. In einer Instagram-Story zeigte die Schauspielerin einen Schnappschuss vom Set, der sie gemeinsam mit Sönke Möhring (52), dem Bruder von Schauspieler Wotan Wilke Möhring (58), zeigt. Der Schauspieler, der bereits eine Gastrolle in Der Bergdoktor gespielt hat, wird laut kino.de in einer der kommenden Episoden von "Frühling" als Krankenhauspatient zu sehen sein. Genauere Details zu seiner Rolle oder zur Handlung wurden bisher jedoch nicht bekannt gegeben.

Die neuen "Frühling"-Folgen versprechen in vielerlei Hinsicht spannend zu werden. Mit den geplanten sechs Episoden, die Titel wie "Einhundert Meter" oder "Leben oder nicht" tragen, dürfen sich die Zuschauer auf bewegende und emotionale Geschichten freuen. Neben Sönke wird auch Timur Bartels (29), bekannt aus der Erfolgsserie Club der roten Bänder, eine Gastrolle übernehmen. Er schlüpft in die Rolle eines entfernten Verwandten, wobei noch unklar bleibt, zu welcher der Hauptfiguren die Verbindung besteht.

Seit 2011 verkörpert Simone die Rolle der warmherzigen Dorfhelferin Katja Baumann in der Serie und ist für ihre Fans nicht mehr aus "Frühling" wegzudenken. In Interviews betont die Schauspielerin immer wieder ihre große Verbundenheit mit dem Projekt – erklärte im Podcast "M wie Marlene: Wie gelingt das Leben?" aber kürzlich, dass viele Menschen die Eigenschaften ihrer Serienfigur auf sie übertragen und dies im Alltag manchmal belastend sei.

ActionPress / AEDT Simone Thomalla im Juli 2025

Getty Images Schauspieler Sönke Möhring mit seinem Bruder Wotan Wilke Möhring

Getty Images Timur Bartels, Schauspieler