Im Januar ließ Daria Wätzold die Baby-Bombe platzen! Die ehemalige Kandidatin von Sylvies Dessous Models verkündete die freudige Botschaft auf ihrem Social-Media-Kanal und teilte zugleich einen süßen Schnappschuss mit ihrem Partner. Am 12. Juni war der große Tag dann auch endlich gekommen – ihr kleiner Junge erblickte das Licht der Welt. Ihren After-Baby-Body zeigt die Beauty schon kurze Zeit danach ganz offen im Netz.

In ihrer Instagram-Story präsentierte Daria am Donnerstag nur wenige Tage nach der Geburt ihren Körper. "Ich finde, es sieht so aus, als wäre ich im dritten Monat schwanger, aber das wird sich ja nach und nach zurückziehen", erklärte die frischgebackene Mama. Auch zu ihrer Kaiserschnittnarbe steht das Model und enthüllt sogar ein Stück der Naht. "Es hört langsam auf zu schmerzen, mal sehen, wie das alles verheilt", schilderte die Blondine.

Daria erklärte wenige Stunden später, dass sie wahrscheinlich bald den Namen des kleinen Wonneproppens offenbaren werde, doch: "Ob ich ihn zeige, weiß ich noch nicht." Da hätte sie noch keine Entscheidung treffen können und müsse das auch zuallererst mit ihrem Partner abklären.

