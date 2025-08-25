Fahrerflucht: Gegen Rapper Haftbefehl wurde Anklage erhoben

Die Staatsanwaltschaft in Darmstadt hat offenbar Anklage gegen den Offenbacher Rapper Haftbefehl (39) erhoben, wie die FAZ berichtet. Der 39-Jährige soll Ende Januar 2024 mit einem Auto in die Glasfront eines Cafés in der Darmstädter Innenstadt gefahren sein und dabei einen Mann leicht verletzt haben. Nach dem Unfall sei Haftbefehl, bürgerlich Aykut Anhan, zu Fuß in Richtung eines anderen Fahrzeugs geflüchtet und anschließend verschwunden. Ihm werden Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässige Körperverletzung sowie das Fahren ohne Führerschein vorgeworfen.

Laut Überwachungsvideos, die kurze Zeit nach dem Vorfall öffentlich wurden, war der Rapper klar erkennbar. Die Ermittlungen ergaben, dass er infolge von "körperlichen Mängeln" nicht vollständig fahrtüchtig gewesen sein soll. Seine Verteidigung hatte anfänglich versucht, die Schuldfähigkeit mit einer medizinischen Ursache infrage zu stellen. Doch ein eingeholtes Gutachten widerlegte diese Behauptung. Für unerlaubtes Entfernen vom Unfallort könnte Haftbefehl eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren drohen.

Neben dem juristischen Ärger lief es in den vergangenen Monaten offenbar auch privat nicht rund für den Rapper. Bereits vor drei Monaten sorgte seine Ehefrau Nina mit einer emotionalen Instagram-Story für Aufsehen. "Es wird gerade viel geredet, viel spekuliert und mir sogar geschrieben. Doch am Ende des Tages wissen nur wir beide, was wirklich in uns vorgeht. Ich trage schon länger einiges mit mir herum", erklärte die Influencerin damals und gab damit indirekt Hinweise auf eine mögliche Ehekrise. Sie bat ihre Fans um Geduld: "Wenn die Zeit reif ist, werde ich mein Herz öffnen und euch alles erzählen." Die Gerüchte über eine Trennung hielten sich seitdem hartnäckig.

Instagram / haftbefehl Haftbefehl, Rapper

Action Press / Torsten Gadegast / Future Image Haftbefehl im Juni 2020

Instagram / ninaanhan Nina Anhan und Haftbefehl im September 2020

