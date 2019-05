Was für ein schöner Strahle-Auftritt der norwegischen Royals! Am 17. Mai feiern Mette-Marit (45), ihr Mann Haakon (45) zusammen mit ihren Kindern traditionell den Nationalfeiertag. Bei sonnigem Wetter und mit breiten Lächeln präsentierte sich die vierköpfige Familie auch in diesem Jahr auf dem Balkon von Schloss Skaugum. Besonders Töchterchen Ingrid Alexandra (15) bezaubert mit ihrem wunderschön natürlichen Look – fast keine Spur Make-up war zu erkennen.

Die 15-Jährige wird langsam erwachsen und scheint trotzdem noch kein Fan vom Schminken zu sein. Sie betonte lediglich ihre Augen ein wenig und setzte ansonsten auf Natürlichkeit beim Balkon-Auftritt. Ihre dunkelblonden Locken fielen ihr sanft über die Schultern. Ingrids schönstes Accessoire war aber wohl ihr Lächeln. Fröhlich winkte sie den Fotografen zu und alberte mit ihrer Mutter herum. Die gab ihrem Nachwuchs einen liebevoll Kuss auf die Stirn.

Es ist nicht das erste Mal, dass die junge Royal bei einem offiziellen Termin mit ihrem Look begeistert. Schon im vergangenen Sommer überzeugte sie mit Lässigkeit und trug zu ihrem rosafarbenen Sommerkleid einfach ein paar Sneaker. Wie gefällt euch Ingrids natürlicher Style? Stimmt ab!

