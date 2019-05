Große Trauer bei Slipknot-Gründer Shawn Crahan alias Clown sowie seiner Ehefrau Chantel Crahan. Ihre jüngste Tochter Gabrielle Crahan ist tot – sie wurde nur 22 Jahre alt. Shawns Jüngste ist am vergangenen Samstag völlig überraschend verstorben. Die Todesursache wurde bisher nicht bekannt gegeben. Die Vorbereitungen für eine Beerdigung im engsten Kreis der Familie in Des Moines, Iowa sollen bereits laufen.

Das berichtete Shawn jetzt in einem emotionalen Statement auf Twitter. "Mit gebrochenem Herzen und mit dem allertiefsten Schmerz muss ich euch mitteilen, dass meine jüngste Tochter, Gabrielle, gestern verstorben ist", begann der 49-Jährige seine Botschaft. "Meine Familie und ich bitten darum, dass unsere Privatsphäre akzeptiert wird, während wir versuchen, weiterzumachen", erklärte der Vater anschließend.

Gabrielle hinterlässt ihre ältere Schwester Alexandria und ihre beiden älteren Brüder Simon und Gage. "Heute ist der härteste Tag meines Lebens, ich bin verwirrt, ich bin wütend, ich bin so unglaublich traurig", drückte Simon nun via Instagram seine Gefühle über die Geschehnisse aus. "Gabri, ich vermisse dich so sehr, ich vermisse dich wie keinen anderen, wir waren beste Freunde, hatten ein tolles Band und jetzt bist du nicht mehr hier", schrieb er weiter und beendete seinen Nachruf mit den Worten: "Ich liebe dich Gabri, und ich weiß, dass du das immer wissen wirst."

Getty Images Gabrielle Crahan, Tochter von Shawn "Clown" Crahan

Getty Images Shawn "Clown" Crahan (mitte) mit seiner Tochter Gabrielle (links) und Ehefrau Chantel (rechts)

