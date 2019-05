Bijou Phillips (39) trauert um ihre Mutter Geneviève Waite! Am vergangenen Wochenende verstarb die Südafrikanerin im Alter von 71 Jahren. Sie war vor allem als Schauspielerin, Sängerin und ehemaliges Model bekannt. 1968 erlang sie durch den Film "Joanna" Bekanntheit. Auch ihr Ex-Mann John Phillips ist kein Unbekannter: Als Frontmann der Band The Mamas & the Papas machte er sich einen Namen in der Musik-Szene. Nun sprach ihre Tochter Bijou öffentlich über das Ableben ihrer geliebten Mutter.

Geneviève sei vergangenen Samstag friedlich in Los Angeles eingeschlafen. Für Bijou, die beruflich in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten ist, war das keine leichte Nachricht. In einem Interview mit TMZ verriet sie: "Sie war eine gute Seele und kam von einem anderen Planeten. Ihre Ideen, ihre Songs, ihre Stimme und ihr Herz, das im Rhythmus Afrikas schlug – ich bin so dankbar, dass sie das teilen konnte."

Die 39-Jährige ist dankbar für jeden Moment mit ihrer berühmten Mutter. Für Bijou sei sie ein Geschenk gewesen: "Ich werde sie jeden Tag vermissen. In allem, was ich koche, in allem, was ich singe und in allem, was ich ohne ihre weisen Ratschläge mache." Neben ihrer Tochter hinterlässt die Geneviève auch einen Sohn.

Getty Images Genevieve Waite und ihre Tochter Bijou Phillips

Getty Images Genevieve Waite, 1968

Getty Images Genevieve Waite, 1968



