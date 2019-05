Kim Gloss (26) plant eine totale Veränderung, und zwar wieder Richtung Natürlichkeit! Seitdem die Influencerin 2010 bei DSDS mitgemacht hat, ist sie in aller Munde – und das hauptsächlich wegen ihres immer wieder wechselnden Looks. Dabei verheimlichte die Ex von Rocco Stark (32) nie, dass sie sich auch das eine oder andere Mal unters Messer gelegt hat. Doch damit soll nun endgültig Schluss sein: Kim möchte wieder natürlicher aussehen!

Den ersten Schritt hat die 26-Jährige auch schon gewagt, wie sie ihrer Instagram-Community verriet. "Meine Oberlippe ist durch die Hylase so zurückgegangen, bin wirklich begeistert, dass es diese Möglichkeit gibt", offenbarte Kim ihren Fans. Es handelt sich hierbei um ein Mittel, das die aufpolsternde Hyaluronsäure in ihren Lippen aufgelöst hat. Auch für ihre Haut wolle die Sängerin etwas Gutes tun: "Ich schminke mich auch mittlerweile nicht mehr so oft."

Ihre komplette Verwandlung hatte die Familienmutter bereits vor einigen Wochen im Gespräch mit red! angekündigt. So war Kim in letzter Zeit vor allem ihr Schmollmund ein Dorn im Auge. Wie findet ihr den neuen Look der einstigen Dschungelcamp-Teilnehmerin? Stimmt ab!

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Sängerin

Instagram / /kim_glossofficial Kim Gloss im Februar 2019

