Sie wird bald im Gefängnis sitzen! Schwesta Ewa (34) wurde bereits vor einigen Monaten wegen Körperverletzung, Verführung Minderjähriger und Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Da die Revision abgelehnt wurde, muss die Rapperin in Kürze ihre Haftstrafe antreten. Doch nun machte die 34-Jährige gegenüber ihren Fans eine große Ankündigung – studiert sie etwa vor ihrer Zeit im Knast noch Tracks für ein neues Album ein?

Wenn es nach der Musikerin geht, offensichtlich schon! Denn auf Instagram verkündete sie: "Ich nehme noch schnell ein neues Album auf.“ Viel Zeit scheint der gebürtigen Polin für ihr neues musikalisches Werk aber nicht mehr zu bleiben – denn ihr Haftantritt steht kurz bevor. "Ich habe die Info bekommen, dass bald, in naher Zukunft, der Haftantritt vollzogen wird – also bald bin ich in Haps“, postete sie. Entmutigen lässt sich die Rapperin von dem bevorstehenden Gefängnis-Aufenthalt aber nicht. Sie versicherte: "Ich komme wieder!"

Dabei wird die "Kurwa"-Interpretin in einem besonderen Gefängnis ihre Strafe absitzen. Da Schwester Ewa vor Kurzem Mama geworden ist, wird sie in einem Mutter-Kind-Knast untergebracht. Ob es ihrem Kind dort tatsächlich gut gehen wird – daran zweifelte die ehemalige Prostituierte. Sie sorgt sich beispielsweise um die Qualität des Essens oder die zur Verfügung stehenden Spielsachen.

ActionPress Schwesta Ewa mit ihrer Pflicht-Verteidigerin in ihrem Prozess

Anzeige

ActionPress Schwesta Ewa während eines Konzertes in Hamburg

Anzeige

ActionPress Schwesta Ewa während ihres Prozesses

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de