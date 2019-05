Sie vermissen ihren Vater schrecklich! Ein halbes Jahr ist es schon her, dass Jens Büchner (✝49) seinem Lungenkrebs erlag. Für seine Frau Daniela Büchner (41) und seine Kinder ein harter Schicksalsschlag. Nun statteten seine Töchter Jessica und Jenny Büchner ihrer Patchwork-Mama einen Besuch auf Mallorca ab. Dabei kamen einige alte Erinnerungen an ihren Papa hoch – mit rührenden Worten gedenken sie dem Auswanderer via Social Media.

Auf Instagram postete Jenny ein Bild, das sie und ihren Vater auf den Balearen zeigt. Für ihren Verlust findet sie klare Worte: "Ich denke die ganze Zeit an dich und hoffe, du siehst mich hier auf deiner Insel." Die Tochter des Lebemanns machte auch deutlich, wie groß das Loch in ihrem Herzen ist: "Papa, ich vermisse dich so schrecklich doll." Dazu postete sie einen weinenden Emoji.

Auch Dani meldete sich auf der Social-Media-Plattform mit einem aktuellen Familienbild zu Wort: "Und am Ende des Tages zählt nur die Familie." Offenbar ist die fünffache Mama überglücklich, Besuch von den beiden bekommen zu haben. Mit folgender rührenden Zeilen wandte sie sich direkt an die Büchner-Töchter: "Papa wäre so stolz auf euch – so wunderschöne junge Frauen."

Instagram/_jenny_______ Jenny und Jens Büchner

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela, Jenny und Jessica Büchner

Anzeige

Instagram / jessica23071 Jens Büchner mit seiner Tochter Jessica

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de