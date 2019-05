Kleine Auszeit für Prinz Harry (34)! Erst Anfang des Monats kam das erste gemeinsame Kind des Briten und Herzogin Meghan (37) zur Welt. Seitdem hält der kleine Wonneproppen seine royalen Eltern ziemlich auf Trab. Vergangenen Freitag musste die Neu-Mama den Nachwuchs dann aber alleine bespaßen – ihr Gatte flog nach Italien. Der Rotschopf spielte dort bei einem Polo-Turnier für den guten Zweck.

Vergangenen Freitag reiste der frisch gebackene Papa nach Rom, um dort für seine Wohltätigkeitsorganisation Sentebale Polo zu spielen. Laut der offiziellen Instagram-Seite des königlichen Paars unterstützt die Organisation die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen, die in Afrika von HIV betroffen sind.

Wie Fox News berichtete, soll der 34-Jährige auf seinem Pferd an der Seite von seinem guten Freund Nacho Figueras angetreten sein. Der beste Freund des Briten ist ebenfalls leidenschaftlicher Polo-Spieler. Bereits seit vielen Jahren spielen die beiden Männer gemeinsam für wohltätige Zwecke. Wusstet ihr, dass Harry schon so lange Polo spielt? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison

ActionPress / i-Images via ZUMA Press / Zuma P Prinz Harry im Mai 2019

ActioPress / i-Images via ZUMA Press / Zuma P Prinz Harry im Mai 2019

