Langsam wird es ernst bei Janni (28)! Die blonde TV-Beauty erwartet mit ihrem Mann Peer Kusmagk (43) bald den zweiten Nachwuchs: Nach ihrem Söhnchen Emil-Ocean (1) soll nun in wenigen Wochen ein kleines Mädchen ihre Familie vervollständigen – die baldige Zweifach-Mama ist nämlich bereits in der 32. Schwangerschaftswoche! Um auf die anstehende Geburt bestens vorbereitet zu sein, hat sich das Reality-Sternchen jetzt für etwas Besonderes entschieden!

Die 28-Jährige hat sich eine Geburtshelferin ausgesucht, die ihr in einem privaten Vorbereitungskurs zu einer entspannten Niederkunft verhelfen soll: "Sie ist die erste und einzige Hebamme in Deutschland, die 'Spinning Babies' anbietet, ein Trend aus den USA, der bestimmte Übungen und Techniken behandelt, die dem Baby im Bauch mehr Raum und Platz im Becken ermöglichen sollen", offenbart die Hochschwangere auf Instagram. Durch die entspannenden Übungen, die etwas an Yoga erinnern, soll laut Janni eine schmerzreduzierte Geburt möglich sein.

Dieses Mal soll eben alles anders werden: Die Geburt von EO konnte die Surferin nämlich nicht bei vollem Bewusstsein miterleben, denn damals musste ein Notkaiserschnitt durchgeführt werden. Seitdem hegt die Sportlerin den Wunsch, ein weiteres Kind ganz natürlich auf die Welt bringen zu können.

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk, TV-Star

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Profisportlerin Janni Kusmagk

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni und Emil-Ocean Kusmagk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de