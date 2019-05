Für Iker Casillas (38) und seine Frau Sara Carbonero (35) sind es aktuell schwere Zeiten! Anfang Mai erlitt der Profi-Torwart beim Training des FC Porto einen Herzinfarkt und musste daraufhin notoperiert werden. Kaum befand der Spanier sich auf dem Weg der Besserung, sorgte seine Frau für beunruhigende Neuigkeiten: Die 35-Jährige hat Eierstock-Krebs. Nun wurde ihr der Tumor entfernt und die Beauty gab ihren Fans ein erstes Update!

Auf Instagram veröffentlichte die Sport-Journalistin einen Tisch vollgestellt mit bunten Blumensträußen. Dazu schrieb sie: "Ich bin wieder zu Hause und alles ist in Ordnung. Vielen Dank für all die Gute Besserungs-Wünsche, die ich in diesen Tagen erhalten habe." Am liebsten würde sie jedem Einzelnen danken, aber das sei unmöglich, meinte Sara und fügte hinzu: "Jetzt heißt es, stark bleiben. Ich danke allen von ganzem Herzen."

Vor rund einer Woche hatte die Brünette die Schockdiagnose ebenfalls via Instagram veröffentlicht: "Vor ein paar Tagen haben die Ärzte bei einer Untersuchung einen bösartigen Tumor am Eierstock gefunden und ich wurde bereits operiert", erklärte sie.

