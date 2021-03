Iker Casillas (39) und seine Frau Sara Carbonero (37) haben zusammen viel durchgestanden. Im Mai 2019 erlitt der ehemalige spanische Fußballnationaltorwart während eines Trainings des FC Porto einen Herzinfarkt, musste sogar notoperiert werden. Nur einen Monat später wurde bei Sara Eierstockkrebs diagnostiziert. Nachdem sich die beiden von dem doppelten Schock erholt hatten, verschlug es sie zurück in die spanische Hauptstadt, wo Iker bei Real Madrid zur Klub-Ikone aufgestiegen war. Aller gemeinsamen Erlebnisse zum Trotz hat sich das Paar nun nach zwölf gemeinsamen Jahren getrennt.

Dem Magazin Lecturas zufolge sollen Iker und Sara die Entscheidung schon vor einigen Wochen getroffen haben. Obwohl sich der ehemalige Fußballprofi und die TV-Journalistin zuletzt noch zusammen in der Öffentlichkeit zeigten, ist der 39-Jährige offenbar aus dem familiären Anwesen ausgezogen. Die Trennung soll einvernehmlich gewesen sein, nachdem nach und nach die Luft aus ihrer Beziehung gewichen war. Kennengelernt hatten sich Iker und Sara im Jahr 2009. Ins Rampenlicht traten sie schließlich bei der Weltmeisterschaft im Jahr darauf, als Iker die Reporterin nach dem Titelgewinn vor laufenden Kameras küsste.

2016 gaben sich Iker und Sara, die zwei gemeinsame Kinder haben, in Madrid das Jawort. Der ehemalige Welttorhüter ist derzeit wieder bei seinem Ex-Verein Real Madrid aktiv. Im vergangenen Dezember trat er dort eine Stelle in der klubeigenen Stiftung an.

Instagram / saracarbonero Iker Casillas und seine Frau Sara Carbonero

Getty Images Sara Carbonero und Iker Casillas

Getty Images Sara Carbonero und Iker Casillas bei der WM 2010

