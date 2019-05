Das sieht übel aus! Für Pietro Lombardi (26) könnte es momentan nicht besser laufen: Er sorgte nicht nur bei der diesjährigen Staffel von DSDS für hohe Einschaltquoten, auch musikalisch startet der Sänger mal wieder voll durch. Seine Single "Bella Donna" ist ein absoluter Chartstürmer und läuft im Radio rauf und runter. Allerdings hat Pie momentan mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Erst wurde er von einer immer wiederkehrenden Erkältung auf Trab gehalten, jetzt musste er sogar ins Krankenhaus. Der Grund: Der Sänger verletzte sich an der Hand – und Alles was zählt-Star Tijan Njie (27) soll wohl nicht unschuldig gewesen sein...

Am Montagabend zeigte sich Pietro noch gut gelaunt in seiner Instagram-Story – mit dem kleinen Alessio (3) genoss er seinen Vater-Sohn-Tag offenbar in vollen Zügen. Doch wenige Stunden später folgte ein Clip, der den Fans sorgen bereitete: Der Musiker meldete sich nachts aus einem Behandlungszimmer einer Klinik. "Knöchel Ciao", schrieb er kurz darauf und postete ein weiteres Video von seiner verletzten Hand in einer Schiene.

Doch was war passiert? Der 26-Jährige hatte zuvor mit Kumpels Fußball gespielt – mit von der Partie: "Alles was zählt"-Schauspieler Tijan. "Hand kaputt. Danke Tijan Nije. Trotzdem verloren. Lombardi kommt stärker zurück", zeigte sich Pietro aber für das nächste Match kampfbereit.

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

P.Hoffmann/WENN.com Tijan Njie beim Bunte New Faces Award Film

Getty Images Pietro Lombardi, Musiker

