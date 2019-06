Die internationale Musikwelt trauert: Roky Erickson ist tot. Der begabte Bühnenkünstler ging in die Geschichte der psychedelischen Rockmusik ein. Zuletzt brachte er als Frontmann der Band 13th Floor Elevators tausende Fans zum Ausrasten. Seine Karriere startete Roky bereits in den 1960er Jahren, als er mit Songs wie "She Lives" und "I Had To Tell You" dem Publikum einheizte und die internationalen Bühnen eroberte.

Gestern starb Roky mit 71 Jahren. Sein Bruder Mikel teilte via Facebook mit: "Mein Bruder Roky ist heute friedlich von uns gegangen. Bitte lasst uns Zeit. Seine Musik und sein Lachen bleiben für immer." Rokys Produzent Bill Bentley gab gegenüber der US-Zeitschrift Variety folgendes Statement ab: "Roky lebte in so vielen Welten, dass man kaum mithalten konnte. Er hat so intensiv gelebt und das nicht immer auf diesem Planeten." Die Todesursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Schon seit Jahren soll Roky unter psychische Probleme gehabt haben. 2007 wurde das Leben des gebürtigen Texaners in der Dokumentation "You're Gonna Miss Me" festgehalten.

Getty Images Roky Erickson im Juli 2011

Getty Images Roky Erickson mit seiner Band im August 2013

Getty Images Musiker Roky Erickson im Juli 2011



