Pietro Lombardi (26) lässt sich seine geliebte Mütze nicht verbieten! Eigentlich sollte der Sänger am Sonntag im "ZDF-Fernsehgarten" auftreten und dort neben Álvaro Soler (28) und Massimo Sinató (38) für Stimmung sorgen. Noch zur Mittagszeit wies Pie seine Fans gut gelaunt auf den Auftritt in der Unterhaltungsshow hin, doch wenige Stunden später ließ er im Netz ordentlich Dampf ab: Er sollte ohne sein Markenzeichen auftreten – und sagte daraufhin glatt den ganzen Gig ab!

In seinen Instagram-Storys erklärte der 26-Jährige wortreich, wie es dazu kam. Ursprünglich hatte er, wie gewohnt, mit Cap auf der Bühne performen wollen – allerdings wurde er aufgefordert, diese abzusetzen. Der Grund: Die Marke des Kleidungsstücks sei zu deutlich zu erkennen, was nicht mit den Regeln des Senders zu vereinbaren sei. Da Pietro allerdings nicht ohne Kopfbedeckung auftreten wollte, entschied er sich, gar nicht zu performen. "Die wollten natürlich, dass ich bleibe, aber ich bin einfach gegangen. Die Cappy ist mein Markenzeichen, ich werde auf gar keinen Fall ohne Cappy auftreten! Deswegen fahre ich jetzt wieder nach Hause", erklärte der DSDS-Juror noch aus dem fahrenden Auto.

Auch wenn Pietro während seiner Statements immer wieder amüsiert zu lachen beginnt: Die Angelegenheit regt den Musiker auf – besonders, weil er im Juni 2018 mit genau jener fraglichen Kappe im "Fernsehgarten" auftrat. "Fakt ist: Das ZDF hat natürlich Regeln. Man darf keine Markenklamotten tragen. Alles klar, das hätte ich ja ausziehen können, kein Problem mit dem T-Shirt. Aber ich hatte vor einem Jahr genau die Mütze an, genau die Mütze!", so der Ex-Mann von Sarah Lombardi (26). Könnt ihr Pietros Reaktion verstehen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi Anfang Juni 2019

ActionPress Pietro Lombardi bei einem Auftritt in einem Einkaufszentrum

ActionPress/Revierfoto Pietro Lombardi beim ZDF Fernsehgarten in Mainz, Juni 2018

