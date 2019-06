Jürgen Vogel (51) kann es kaum fassen: In seinen Augen entwickelt sich die Männerwelt in eine völlig falsche Richtung! Nicht nur in seinen unzähligen Filmen nimmt der Charakterschauspieler kein Blatt vor den Mund – auch in der Öffentlichkeit ist Jürgen dafür bekannt, seine Meinung deutlich zu vertreten. Aktuell bekommen es gerade junge Herren um die 30 ab: Der Großteil ist ihm einfach zu sprunghaft, zu kindisch und viel zu unselbstständig!

"Putzen, Kochen, die Waschmaschine anstellen. Das können die nicht. Keiner kann mehr Verantwortung für sein Leben übernehmen", schmetterte Jürgen in einem Interview mit der Osnabrücker Zeitung los und schoss weiter: "Frag mal einen 30-Jährigen, wann er Kinder haben will. Jetzt noch nicht, wird der dir sagen." Während Frauen im gleichen Alter langsam anfingen zu rechnen, wie lange eine Schwangerschaft überhaupt noch problemlos möglich sei, zeigten sich viele Männer in dieser Hinsicht komplett ignorant: "Da sind Männer auf dem Markt, die erst mit 40 oder 50 Jahren Vater werden wollen und nicht ahnen, dass sie dafür eine neue Freundin brauchen."

Gleichzeitig sei der Anspruch an die Damen von heute extrem hoch: "Kinder kriegen, Beruf, toll aussehen – die sollen alles können. Und Männer – rennen zu Mutti, wenn sie erkältet sind", entrüstete sich der vierfache Vater weiter. Dementsprechend lautete sein Resümee: "Für die Mädels ist es eine echte Katastrophe, was für unsexy Männer da rumlaufen."

Getty Images Jürgen Vogel, Schauspieler

Anzeige

ActionPress/Bieber, Tamara Jürgen Vogel im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Jürgen Vogel im August 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de