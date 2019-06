Traurige Nachrichten von Terry Jones! Der Komiker wurde in den 60er- und 70er-Jahren durch die Comedy-Truppe Monty Python berühmt. 2016 kam dann die Schocknachricht: Der "Das Leben des Brian"-Stars leidet an Demenz! Deshalb hat Terry sich in den vergangenen Jahren auch immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – und in dieser Zeit hat sich sein Zustand offenbar deutlich verschlimmert: Terry kann aufgrund der Demenz mittlerweile nicht einmal mehr sprechen!

Das verriet sein Monty Python-Kollege Terry Gilliam jetzt in einem Interview mit der Zeitung Daily Star Sunday. Damit ist auch die von den Fans lang ersehnte Monty Python-Reunion endgültig Geschichte. "Es gibt keine Chance mehr für eine Reunion. Es gibt nur noch vier von uns, die wirklich funktionieren. Das ist nicht mehr Python, das hat also keinen Sinn mehr", erklärte Terry.

2014 hatte sich die Comedy-Truppe rund um die beiden Terrys, Michael Palin (76), Eric Idle (76) und John Cleese zum letzten Mal für eine Bühnenshow zusammengetan. Eine Chance, die fünf Komiker noch einmal gemeinsam live zu sehen, scheint es nun allerdings nicht mehr zu geben.

Ian Gavan/Getty Images for Jaeger-LeCoultre Terry Gilliam in Venedig

Getty Images Terry Jones bei "Monty Python Live (Mostly)"

Stephen Lovekin / Freier Fotograf (Getty) Die Mitglieder von "Monty Python"

