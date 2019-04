Schreckmoment bei Monty Python-Star Eric Idle (76)! In seiner Villa in Los Angeles rückten Polizei und Feuerwehr an, alle Anwesenden mussten das Gelände verlassen. Grund der Aufregung: Beim Öffnen einer Post-Sendung war ein weißes Pulver entwichen, dessen nähere Bestimmung zunächst nicht möglich war. Die Anwesenden informierten daraufhin die Behörden, die das Haus evakuierten und zwei Personen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus brachten!

Nach einer Untersuchung der Substanz konnte die Feuerwehr laut Fox News Online zunächst Entwarnung geben. Das Pulver erwies sich als nicht toxisch oder explosiv. Auch die Untersuchungen der betroffenen Personen in der Klinik ergaben keinen Befund. Vieles an dem Fall liegt allerdings nach wie vor im Dunkeln. So wurde bisher weder mitgeteilt, um welchen Stoff es sich konkret handelt, noch wer der Absender oder genaue Adressat im Haushalt war. Unklar blieb auch, ob sich Eric selbst im Haus aufhielt und wer zum Personenkreis zählt, der untersucht werden musste.

Der 76-Jährige gehört zu den Gründungsmitgliedern der legendären britischen Gruppe Monty Python. Die Komiker hatten vor allem mit ihren humoristischen Kinofilmen weltweit Beachtung gefunden. Für ihren wohl wichtigsten Film "Das Leben des Brian", erschienen 1979, hatte Eric mit "Always Look On The Bright Side Of Life" einen Song komponiert, der später zum internationalen Hit wurde.

Getty Images Michael Palin, John Cleese und Eric Idle, Comedy-Gruppe Monty Python

Anzeige

WENN Eric Idle im Oktober 2018

Anzeige

ActionPress / Rex Features / Rex Features Filmszene aus "Das Leben des Brian"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de