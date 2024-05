Monty-Python-Zoff mit John Cleese: Eric Idle meidet Reunion

Monty Python gehört für viele Fans zum Filmkult. Bis heute schien die britische Komikergruppe ein gutes Verhältnis zu pflegen. Doch das änderte sich, als die Gründungsmitglieder John Cleese und Eric Idle (81) sich im Netz in die Haare bekamen. Nun feiert ihr Kollege Michael Palin seinen 81. Geburtstag. Zu diesem Anlass teilt John auf X ein älteres Foto zusammen mit Terry Gilliam. Kurz danach schreibt er: "Ich war gestern auf Reisen und habe vergessen, Mickey Palin einen fröhlichen 81. Geburtstag zu wünschen. Wir werden ihn heute Abend zusammen feiern, zusammen mit Terry Gilliam, wenn er verspricht, sich zu benehmen." Seinen einstigen Freund Eric scheint er dabei völlig außen vorzulassen. Offenbar verstehen die beiden sich gar nicht gut.

Zum Zerwürfnis kam es zu Beginn dieses Jahres. Eric hatte sich im Netz darüber geärgert, dass Terry und seine Tochter Holly mit der Marke Monty Python "Missmanagement" getrieben hätten. Außerdem sei er froh, dass John seit sieben Jahren nicht habe sehen müssen. Der ließ das nicht auf sich sitzen. Er antwortete, er und Eric hätten sich schon immer "verabscheut und verachtet". Mit diesem Nachrichtenaustausch überschlugen sich die Berichte über einen Monty-Python-Streit und John ruderte zurück: Er habe nur einen Scherz gemacht. Auch sei das Management von Terry und Holly "effizient" und die Zusammenarbeit "angenehm".

Mit Monty Python wurden John, Eric, Michael und Terry in den 70ern berühmt. Vor allem die Serie "Monty Python's Flying Circus" und Filme wie "Das Leben des Brian" und "Die Ritter der Kokosnuss" feierten große Erfolge. 1989 war das Mitglied Graham Chapman verstorben, 2020 mussten die Darsteller auch Abschied von Terry Jones (82) nehmen. 2014 löste sich die Gruppe endgültig auf. Rollen gab es aber auch ohne Monty Python. So spielte beispielsweise John in der Harry Potter-Reihe mit – Fans werden ihn als Gryffindor-Hausgeist Sir Nicholas, auch bekannt als der Fast Kopflose Nick, kennen.

Twitter / JohnCleese John Cleese, Terry Gilliam und Michael Palin, Monty-Python-Mitglieder

Getty Images Monty Python im Jahr 2014

