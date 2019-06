Sarah Lombardi (26) ist für viele ein echtes Fashion-Vorbild. Egal ob als Testimonial für namhafte Modemarken und Online-Shops, auf den roten Teppichen dieser Welt oder einfach durch ihre privaten Favoriten in den sozialen Medien – die Sängerin inspiriert einfach immer mit außergewöhnlichen und gut durchdachten Looks. Doch bei ihrem letzten Auftritt schien sie einige ihrer Follower mit einer Kombination eher zu irritieren, als zu erfreuen.

Die "Soleil"-Interpretin besuchte am Sonntag mit ihrem Liebsten Roberto das Pferderennen in Iffezheim und trug dabei einen eher ungewöhnlichen Look. Ihr zartrosafarbenes Kleid kombinierte sie mit einem pinken Sonnenhut und überdimensional großen Sneakern in Weiß. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie von ihrem Outfit einige Aufnahmen. Um den Hatern gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen, kommentierte sie einen Schnappschuss wie folgt: "Für die, die sich wegen der Turnschuhe beschweren: Ich habe zurzeit keine richtige Lust auf hohe Schuhe und trage meine Kleider eben auch gern sportlich. Auf dem Rasen wäre das auch nicht so zum Vorteil gewesen mit Absätzen." Scheint, als hätten sich einige ihrer Anhänger per Instagram-Nachricht über das Outfit beschwert.

Sarah ist aber nicht die einzige Lombardi, die aktuell für modetechnische Schlagzeilen sorgt. Ihr Ex-Ehemann Pietro (26) erregte jüngst Aufsehen beim Fernsehgarten. Er weigerte sich vor Ort aufzutreten, weil der Veranstalter ihn nicht mit seinem Cap performen lassen wollte.

Instagram / sarellax3 Sängerin Sarah Lombardi bei einem Event 2019

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Sarah Lombardi, Musikerin

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi im April 2019 in Kroatien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de