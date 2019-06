Große Trauer in der Welt des Fußballs! Lennart Johansson ist nach kurzer Krankheit im Alter von 89 Jahren verstorben. Der schwedische Funktionär machte sich vor allem in seiner Rolle als Präsident des europäischen Fußballverbands (UEFA) einen Namen. Von 1990 bis 2007 war er Oberhaupt des Dachverbands, wobei unter ihm auch die Champions League eingeführt wurde. Jetzt wird Johansson, der stets unermüdlich für seinen Lieblingssport kämpfte, in Frieden ruhen.

Der schwedische Fußballverband (SvFF) teilte nun auf seiner Webseite mit, dass ihr Landsmann, der gebürtige Stockholmer, am Dienstag, den 4. Juni, friedlich eingeschlafen sei. Der aktuelle Präsident der Organisation, Karl-Erik Nilsson, lobte den Verstorbenen in einem Statement:"Lennart Johansson war unser größter nationaler Fußballanführer aller Zeiten. Kein Schwede hatte einen ähnlich weltweiten Einfluss auf diesen Sport wie er." Für die Außendarstellung seines Heimatlandes habe er wirklich viel getan: Immerhin sorgte er dafür, dass die Europameisterschaft 1992 in Schweden ausgerichtet wurde.

Besonders hervorheben wollte Nilsson zudem auch den Respekt, den alle für Johansson in seiner Funktion als Chef der UEFA und auch als Stellvertreter des FIFA-Präsidenten gehabt hätten. Tatsächlich wurde er nach seinen offiziellen Tätigkeiten zum Ehrenpräsidenten der UEFA ernannt. Sein Nachfolger an der Spitze der europäischen Sportorganisation war Michel Platini.

Getty Images Lennart Johansson beim UEFA Youth League Finale 2015

Getty Images Lennart Johansson im Dezember 2015

Getty Images Lennart Johansson



