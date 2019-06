Was ist bloß in der deutschen Rap-Szene los? Seit einigen Tagen ist dieses Mal der Berliner Rapper Hustensaft Jüngling (21), der zusammen mit dem "Dreh den Swag auf"-Interpreten Money Boy (37) die Gruppe "Glo Up Dinero Gang" bildet, im Fokus der medialen Aufmerksamkeit. Grund dafür: Ole Finsterbusch, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, soll eine ehemalige Mitarbeiterin beleidigt und begrapscht haben.

"Du bist fett. Du bist hässlich. Deine Mutter hätte lieber einen Sohn gebären sollen", das und noch andere Sprüche wie "Du kannst nichts, weil du eine Frau bist", soll Hustensaft Jüngling der 20-jährigen Jana an den Kopf geworfen haben, wie jetzt berichtete. Die Münchenerin hat nach eigenen Angaben ein Jahr lang Merchandise für den Rapper auf Tour verkauft. Zudem soll Finsterbusch ihr ungefragt an den Po gefasst haben. In einem Instagram-Video, das nun nicht mehr online ist, machte Jana die Vorwürfe publik. Daraufhin habe sich der Rapper öffentlich auf der Plattform entschuldigt und eine Karrierepause angekündigt. Mittlerweile hat er diese Entschuldigung wieder gelöscht, sowie alle Beiträge auf seiner Instagram-Fanpage.

jetzt sprach auch mit Hustensaft Jüngling. Zu den Vorwürfen sagte er: "Ich hab das nicht nötig. Sie ist nicht mein Typ." Er habe bereits rechtliche Schritte wegen Rufmordes eingeleitet. Als Reaktion auf das Video von Jana sollen sich noch zehn weitere Frauen mit ähnlichen Vorwürfen gemeldet haben. Bandmitglied Money Boy ist ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt. Während eines Interviews mit dem MDR fasste er 2015 einer Reporterin immer wieder an den Hintern, wie ein YouTube-Video zeigt.

Facebook / Hustensaft Jüngling Hustensaft Jüngling, Rapper

Anzeige

Facebook / Hustensaft Jüngling Hustensaft Jüngling, Mai 2018

Anzeige

Facebook / Hustensaft Jüngling Hustensaft Jüngling, März 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de