Solch private Einblicke gibt Adel Tawil (40) nur ganz selten! Im April hatte der Ich + Ich-Sänger verkündet, dass er bereits vor einiger Zeit Vater geworden ist. Wer die Mama ist, ist bisher nicht bekannt, denn sein Privatleben hält der Neu-Papa weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun konnte er seinen Stolz nicht länger verbergen: In einem Interview plauderte er nun ganz offen über die Geburt seines Sprosses!

Im Gespräch mit RTL.de kam der 40-Jährige aus dem Schwärmen von der Geburt gar nicht mehr heraus: "Ich fand diesen Moment so ergreifend und berührend, dass ich dachte, ich muss ein Lied darüber schreiben, weil ich einfach diesen Moment so unfassbar ehrfürchtig fand. Ich stand so voller Demut da, als das Baby dann da war", offenbarte er. Die Geburt sei für ihn ein sehr bewegendes Ereignis gewesen. Auch wenn er sich etwas hilflos gefühlt habe – immerhin würden die Frauen den Job machen: "Man kann eigentlich nur Daumen drücken und sagen: 'Alles wird gut, Schatz'", witzelte der "Lieder"-Interpret.

Über das Geschlecht, den Namen und das genaue Geburtsdatum seines Kindes schweigt der gebürtige Berliner allerdings weiter. Adel erklärte: "Ich muss ihr erst einmal so ein bisschen die Privatsphäre lassen, bis man dann selber entscheiden kann." Ups, "ihr"? Hat Adel damit nun doch etwas ungewollt ausgeplaudert oder meint er seine Partnerin? Das ist nach wie vor ein Geheimnis...

Instagram / adeltawil Adel Tawil mit seinem Kind

Instagram / adeltawil Adel Tawil im Mai 2019

Instagram / adeltawil Adel Tawil im Dezember 2018

