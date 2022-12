"Meine Frau": Ist Adel Tawil etwa wieder in festen Händen?

Schwebt Adel Tawil (44) womöglich wieder auf Wolke sieben? Seit der Trennung von seiner Frau Jasmin Tawil (40) sprach der Musiker nur noch selten über sein Privatleben. Auch mit neuen Partnerinnen sah man ihn so gut wie nie. Doch nun gibt es Spekulationen, dass der "Ist da jemand"-Interpret nicht mehr solo durchs Leben geht: Adel deute an, dass es da eine Frau an seiner Seite gibt.

Im Interview mit dem Radiosender RPR1 sprach der 44-Jährige nun über die Winterzeit. Dabei gab er ungewohnt intime Einblicke in sein Privatleben – und schien sich an einer Stelle sogar zu verplappern. Als er auf seine Verhaltensweisen während einer Grippe-Infektion angesprochen wurde, verriet Adel, dass er "auf der 'Jammer-Männer-Skala'" ganz weit oben sei. Wenn der gebürtige Berliner angeschlagen im Bett liege, habe er schon eine gewisse Erwartungshaltung. "Und das finde ich auch völlig legitim. Ich bin krank, möchte von meiner Frau Hühnersuppe gekocht bekommen und möchte, dass man sich um mich kümmert", erzählte er. Ob Adel wirklich wieder verliebt ist, ließ er jedoch offen.

Eine Frau gibt es aber auf jeden Fall in seinem Leben: nämlich seine Tochter. 2021 hatte der ehemalige Boyband-Sänger mithilfe eines süßen Schnappschusses publik gemacht, dass er Vater ist. Seitdem schwärmte Adel in zahlreichen Interviews von seinem 2019 geborenen Nachwuchs. "Ich tanze jeden Morgen mit meiner Tochter. Das mache ich gerne – das ist so unser Ritual", schilderte Adel.

Instagram / adeltawil Adel Tawil, Sänger

Instagram / adeltawil Adel Tawil im November 2019

Instagram / adeltawil Adel Tawil und seine Tochter in Berlin im Juli 2021

