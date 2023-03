Adel Tawil ehrlich: Er war ein großer Egoist in Beziehungen!

Adel Tawil (44) gesteht sich etwas ein! Der deutsche Musiker landete mit seinen Songs "Lieder" und "Zuhause" große Hits. Seine beachtliche Karriere kommt aber nicht von ungefähr – sein Privatleben litt sehr unter dem Erfolg. "Ich war ein krasser, krasser Egoist", gestand er nun in der Radiosendung "Music Made in Germany". Nicht alle Menschen in seinem Leben seien mit seinen Prioritäten klargekommen.

