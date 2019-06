Collien Ulmen-Fernandes (37) liefert einen seltenen Einblick in ihr Mama-Leben! Gemeinsam mit ihrem Mann und Schauspielkollegen Christian Ulmen (43) hat die Beauty eine Tochter, die im April 2012 zur Welt kam. Christian hat außerdem einen Sohn aus erster Ehe, der ebenfalls ein fester Teil ihrer Rasselbande ist. In der Regel halten die "jerks."-Stars ihren Nachwuchs und ihren Familienalltag aus der Öffentlichkeit raus – doch nun plaudert Collien ganz offen darüber, was Christian und ihr bei der Kindererziehung besonders wichtig sei!

Für die 37-Jährige sei es notwendig, sich bewusst mit dem Thema Rollen- und Geschlechterklischees auseinanderzusetzen. "Es gibt keinen Grund, Mädchen und Jungen anders zu behandeln", betont Collien in einem Bunte-Interview – denn junge Frauen könnten durch Klischees Nachteile bekommen: "Wenn du ihnen nicht zutraust, mit Robotern umzugehen oder später Mathe zu lernen, weil Jungs das angeblich besser können, dann trauen sie es sich selbst auch nicht zu."

"Wem ständig suggeriert wird, dass er nur rosa und Einhörner kann, der kann gar nicht anders, als das Klischee zu bestätigen", führt die gebürtige Hamburgerin weiter aus. Deswegen bekomme ihre Kleine auch ab und zu Technik-Geschenke. "Was nicht heißt, dass unsere Tochter nicht mit Einhörnern spielen darf", betont Collien. Es gehe einfach darum, alle Möglichkeiten anzubieten.

Christopher Tamcke / Future Image / ActionPress Collien Ulmen-Fernandez, Moderatorin und Schauspielerin

Coldrey,James / ActionPress Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandez bei einer Veranstaltung in Berlin, 2018

Coldrey,James / ActionPress Schauspieler Christian Ulmen mit seiner Frau Collien Ulmen-Fernandes

