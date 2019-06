Michael Schulte (29) ist im absoluten Vaterglück! Im vergangenen August veränderte das Leben des Musikers sich für immer: Sein allererstes Kind erblickte das Licht der Welt. Seitdem hält der kleine Luis den einstigen Eurovision Song Contest-Kandidaten und seine Frau Katharina mächtig auf Trab. Nun lieferte der stolze Papa mal wieder einen kleinen Einblick in ihr Familienleben: Michael postete jetzt einen niedlichen Schnappschuss mit seinem Sohnemann!

Auch seine Familie hatte während der aktuellen Hitzewelle in Deutschland wohl eine Abkühlung nötig: Gemeinsam mit Frau und Kind verbrachte Michael einen Tag am See – wo Mama Katharina ein zauberhaftes Foto von ihren Männern schoss: Auf dem Pic liegt der Sänger bäuchlings im Sand, während Luis sich an seine Schulter kuschelt und in die Ferne blickt. Diesen süßen Vater-Sohn-Moment teilte der Lockenkopf via Instagram.

Offenbar hatte Michael zum Zeitpunkt der Aufnahme sogar ein kleines Schläfchen eingelegt – zumindest betitelte der "You Let Me Walk Alone"-Interpret seinen Beitrag mit einem schlummernden Smiley sowie den Worten: "Wie die Zeit verfliegt! Jetzt muss er schon auf mich aufpassen." Würdet ihr euch wünschen, dass der 28-Jährige noch mehr von seiner kleinen Rasselbande teilt? Stimmt ab!

Instagram / michaelschulte Michael Schulte mit seinem Sohn Luis, Juni 2019

Instagram / michaelschulte Michael Schultes Frau und Kind

Instagram / michaelschulte Sänger Michael Schulte mit seinem Sohn

