Wie findet Michael Schulte (31) die neue Jury? Die beliebte Castingshow The Voice of Germany geht in wenigen Tagen in die nächste Runde – und zwar schon am 07. Oktober! Die Gesangstalente werden dieses Jahr jedoch nicht von Yvonne Catterfeld (41), Stefanie Kloß (36), Rea Garvey (48) oder Samu Haber (45) beraten. Denn die vier legen eine Jury-Pause ein. Dafür nehmen Nico Santos (28), Sarah Connor (41), Mark Forster (38) und Johannes Oerding (39) auf den Stühlen platz. Was hält der einstige Kandidat Michael Schulte von den Juroren?

Im Promiflash-Interview auf dem Ferrero Kindertag 2021 in Berlin schwärmte der Lockenkopf von den Neuzugängen: "Ich finde sie super. Nico hat das letztes Jahr schon echt gut gemacht, ohne Mark Forster geht wahrscheinlich nichts mehr bei 'The Voice' – und Sarah Connor ist eine grandiose Sängerin. Das ist schon die Crème de la Crème", erzählte Michael und schien begeistert. Der Drittplatzierte von 2012 durfte vergangenes Jahr sogar als Coach in der Comeback Stage fungieren. Möchte er denn auch mal auf einem der beliebten Drehstühle sitzen?

"Ich wünsche es mir schon, irgendwann mal einen Stuhl zu bekommen. Ich habe auf jeden Fall Lust!", verriet er im weiteren Gespräch mit Promiflash. Jedoch sei Michael froh, dieses Jahr etwas mehr Zeit für sich zu haben: "'The Voice' ist schon sehr zeitintensiv, das würden wohl alle Coaches so unterschreiben. Mit zwei Kids wäre das schon sehr anstrengend gewesen", erklärte der Zweifach-Papa.

Anzeige

ProSieben / SAT.1 / André Kowalski Johannes Oerding, Sarah Connor, Nico Santos und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Coaches 2021

Anzeige

Instagram / sarahconnor Nico Santos, Sarah Connor und Mark Forster

Anzeige

Instagram / michaelschulte Sänger Michael Schulte

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de