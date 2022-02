Michael Schulte (31) ist ab dem 4. März bei Alles was zählt zu sehen. In der beliebten Vorabendserie kämpfen derzeit Chiara Nadolny (Alexandra Fonsatti), Leyla Öztürk (Suri Abbassi) und Miro Grabek (Lukas Brandl, 27) um den Einzug ins "Battle on Ice"-Finale. Dieses wird neben den spektakulären Choreografien der Schauspieler auch durch die musikalische Begleitung zu einem besonderen Highlight: Michael Schulte steuert die Songs für den Eiskunstlaufwettbewerb bei.

In einer Pressemitteilung von Picture Puzzle Medien verriet der ehemalige The Voice-Teilnehmer, wie er den Dreh in der Eishalle erlebt hat. "Es war angenehm frisch in der Eishalle und ich war ganz froh, dass wir nicht wie die Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer leicht bekleidet drehen mussten!", erinnerte sich der Sänger. Um bei den eisigen Temperaturen nicht zu frieren, griff er auf Jacken und Wärmesohlen zurück.

Trotz der Kälte habe ihm der AWZ-Dreh aber großen Spaß gemacht. Dank des eingespielten Teams sei alles sehr entspannt abgelaufen. "Alle supersympathisch, sodass man glatt Lust hatte, dauerhaft Teil der Serie zu werden!", schwärmte der 31-Jährige von seiner Erfahrung am Set der Daily.

RTL / Filip Warchalowski Alexandra Fonsatti bei "Alles was zählt"

RTL / Filip Warchalowski Alexandra Fonsatti und Lukas Brandl bei "Alles was zählt"

RTL / Filip Warchalowski Michael Schulte bei "Alles was zählt"

