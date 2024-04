Michael Schulte und seine Frau wollen keine weiteren Kinder!

Michael Schulte (33) und seine Frau Katharina haben mit ihrer Familienplanung abgeschlossen – das verrät der zweifache Papa jetzt in einem Interview mit Bild. "Für uns reicht das! Wir sind happy mit zwei Kindern. Meine Frau hat jetzt auch wieder angefangen zu arbeiten. Sie ist Logopädin", erklärt der ehemalige Eurovision Song Contest-Teilnehmer. Michael und seine Liebste teilen zwei gemeinsame Söhne: Ihr Ältester ist fünf Jahre alt, der Kleine ist drei Jahre alt – sehr zu Michaels Erleichterung! "Das waren auch sechs anstrengende Jahre. Wir freuen uns, jetzt wieder zur früheren Normalität zurückzukehren. Die Nächte verlaufen inzwischen gut. Entspannung kommt am Abend, wenn die Kinder im Bett sind. Die sind sie zum Glück auch recht früh", verrät der 33-Jährige außerdem.

Nur wenige Monate nach ihrer Hochzeit hatten Michael und Katharina 2018 ihren ersten Sohn auf Welt begrüßen dürfen, drei Jahre später folge Sohnemann Nummer zwei. Wie sehr sich sein Leben als zweifacher Papa verändert hat, machte Michael in einem Interview mit dpa deutlich – die Zeit der wilden Partys ist nämlich vorbei: "Ich bin da eigentlich herausgewachsen. Das geht sicher vielen Mittdreißigern so, dass man nicht mehr so viel in Klubs unterwegs ist. Wenn man zwei Kinder hat und vergeben ist, macht man das nicht mehr so oft."

Neben der Musik konzentriert sich Michael ausschließlich auf seine kleine Familie. "Mein Alltag dreht sich vor allem um Kinder, um meine Kinder, um Kinder in meinem Freundeskreis. Wir haben uns wirklich vermehrt in den letzten Jahren", erklärte er bereits vor drei Jahren gegenüber Promiflash. Umso wichtiger ist es Michael mit seinen Kleinen Kontakt zu halten, auch wenn er beruflich bedingt mal etwas länger unterwegs ist.

Getty Images Michael Schulte mit seiner Frau, 2021

Instagram / michaelschulte Michael Schulte mit seinen zwei Söhnen

