Keine Partys mehr: Papa-Dasein hat Michael Schulte verändert

Michael Schulte (32) lässt es inzwischen ruhiger angehen. 2018 hatte der ehemalige The Voice of Germany-Kandidat den Gang vor den Traualtar gewagt und seiner Liebsten das Eheversprechen gegeben. Nur wenige Monate später durfte sich das Paar über sein erstes gemeinsames Kind freuen. 2021 ist der Sänger dann erneut Papa geworden. Wie Michael jetzt verriet, habe das Familienleben ihn ziemlich verändert.

Im Interview mit dpa plauderte der 32-Jährige aus, dass für ihn die Zeit der wilden Partys inzwischen vorbei sei. "Ich bin da eigentlich rausgewachsen. Das geht sicher vielen Mittdreißigern so, dass man nicht mehr so viel in Clubs unterwegs ist. Wenn man zwei Kinder hat und vergeben ist, macht man das nicht mehr so oft", erzählte der Musiker. Hin und wieder lasse er es sich dennoch nicht nehmen, die Nacht durchzumachen. "Vor unserem Skiurlaub haben wir Halt in Zürich gemacht und bis in die Puppen getanzt", erinnerte sich Michael.

Wie der Familienvater bereits 2021 im Promiflash-Interview erklärt hatte, liege sein Fokus im Leben vor allem auf seinem Nachwuchs. "Mein Alltag dreht sich vor allem um Kinder, um meine Kinder, um Kinder in meinem Freundeskreis. Wir haben uns wirklich vermehrt in den letzten Jahren", hatte er ausgeplaudert. Daher sei es ihm auch wichtig, während er auf Tour ist, den Kontakt zu seinen Jungs zu halten.

Instagram / michaelschulte Michael Schulte mit seiner Familie, 2022

Getty Images Michael Schulte mit seiner Frau, 2021

Instagram / michaelschulte Michael Schulte mit seinen zwei Söhnen

