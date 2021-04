Alessandro Pola musste bei The Voice of Germany verdammt viel zittern. Gehörte er anfangs noch dem Team von Yvonne Catterfeld (41) und Stefanie Kloß (36) an, wurde er nach seinem knappen Ausscheiden von Michael Schulte (30) aufgenommen. Der ging mit Alessandro bis ins Finale, in dem das Talent das Treppchen schlussendlich haarscharf verpasste. Nichtsdestotrotz scheint der gemeinsam zurückgelegte Weg die beiden Musiker zusammengeschweißt zu haben: Wie Alessandro im Promiflash-Interview verrät, steht er mit Michael noch immer in Kontakt.

"Ab und zu schreiben oder telefonieren wir mal", erzählt der Karlsruher. Schon in der Zeit bei "The Voice" sei Michael eine super Inspirationsquelle gewesen, und auch nach der Show habe er ihm mehrfach geschrieben und ihn um Rat gebeten. Auch mit den anderen ehemaligen Kandidaten tauscht Alessandro sich noch immer aus. "Die meisten Teilnehmer sind bei Instagram miteinander connected. So ganz wird sich das auch nie verlaufen, denke ich, dafür war die Zeit einfach zu intensiv", hält er im Gespräch mit Promiflash fest.

Obwohl es im Finale nicht für den ganz großen Coup reichte, hat Alessandro durchweg positive Erinnerungen an die Show: "Es gab so viele tolle Momente, da kann ich mich gar nicht auf einen festlegen. Wenn ich mich aber entscheiden müsste, würde ich sagen: Mein Battle mit Hannah und die ganze Probephase davor." Und dann habe es da ja auch noch eine gemeinsame Single mit seinem Coach gegeben.

Instagram / michaelschulte Michael Schulte als Coach der Comeback Stage bei "The Voice of Germany"

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Alessandro Pola im Halbfinale von "The Voice of Germany"

ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug Alessandro Pola, "The Voice of Germany"-Finalist

