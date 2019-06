Friede, Freude, Eierkuchen am Set von Gute Zeiten, schlechte Zeiten – dabei geht es doch in der beliebten Vorabendserie gerade gehörig zur Sache! Am Donnerstagabend kam es zwischen Lilly (Iris Mareike Steen, 27) und Nihat (Timur Ülker, 29) zum Geschlechtsverkehr – dabei war die junge Ärztin doch bis vor Kurzem noch mit Nihats bestem Freund Tuner (Thomas Drechsel, 32) zusammen und der dürfte von der heißen Nacht alles andere als begeistert sein. Während die Dreieckskonstellation in der Daily zu eskalieren droht, herrscht hinter den Kulissen freundschaftliche Stimmung!

Für alle Fans, die die Befürchtung hegen, die Darsteller könnten sich auch privat verkracht haben, gibt es jetzt Entwarnung! Auf Instagram postete Lilly-Darstellerin Iris einen Schnappschuss, der das Trio Arm in Arm und freudig strahlend vor einer mit Graffiti besprühten Wand zeigt. "Kurzes Update: Privat haben wir uns alle immer noch sehr lieb", lauteten die Zeilen der Blondine dazu. Gefolgt von dem Hashtag #CrewLiebe und einem Herz-Emoji.

Vor den Dreharbeiten der heißen Bettszene ging vor allem Timur ordentlich die Düse. "Ich war aufgeregt, ich war richtig aufgeregt. Ich habe eine Woche davor aufgehört, irgendwie großartig Kohlenhydrate zu essen, und habe vor der Szene noch einmal ein ganzes Work-out gemacht", plauderte der 29-Jährige gegenüber RTL aus.

