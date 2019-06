Oliver Pocher (41) hat aktuell allen Grund zum Strahlen: In der aktuellen Staffel von Let's Dance belegte der Comedian einen souveränen siebten Platz und obendrein erwarten er und seine Liebste Amira M. Aly gemeinsam Nachwuchs. Für den TV-Spaßvogel wird dies bereits Kinder Nummer vier sein. Aus seiner früheren Ehe mit dem Model Alessandra Meyer-Wölden (36) hat er bereits eine Tochter und zwei Zwillingssöhne. Doch was sagt Olis Ex zu dessen erneutem Kindersegen?

Von RTL auf das Baby-Glück ihres Ex-Manns angesprochen, antwortete die Fünffach-Mama: "Wir freuen uns immer über Familienzuwachs. Alle Kinder sind willkommen und deswegen wünsche ich ihnen natürlich alles Gute." Es scheint also so, als würde zwischen Alessandra und Oliver kein böses Blut herrschen. Sie freut sich für ihren Verflossenen. Für sie gelte bei einer Patchwork-Familie: "Es gibt Höhen und Tiefen, da muss man durch. Es geht weiter." Sie als Eltern hätten die Verantwortung, den Kindern ein gutes Vorbild zu sein.

Weiterhin verriet die Mama von zwei Zwillingspaaren, dass sie sich rein theoretisch noch ein sechstes Kind vorstellen könne. "Wenn ich wüsste, dass es noch eins wäre und ein Mädchen, dann würde ich mich sogar darauf einlassen", sagte die 36-Jährige. Doch das Risiko, zum dritten Mal Babys im Doppelpack zu bekommen, sei ihr letztendlich einfach zu hoch.

Action Press / Peter Timm Oliver Pocher und Amira Aly im Juni 2019 in Hamburg

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher und Alessandra Meyer-Wölden im Oktober 2012

Anzeige

Instagram / sandymeyerwoelden Alessandra Meyer-Wölden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de