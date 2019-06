Iris Aschenbrenner (39) ist total gut in Form! Die Ex-Köln 50667-Darstellerin, die mittlerweile als angesehene Moderatorin beim Teleshopping-Sender HSE24 arbeitet, hat neben ihrem beruflichen Erfolg gerade auch richtig glückliche Zeiten privat! Iris ist nämlich im fünften Monat schwanger. Doch auch in der nunmehr 18. Schwangerschaftswoche will und kann die Schauspielerin nicht auf ihren Sport verzichten und schwitzt regelmäßig beim Work-out. Und das zeigt seine Wirkung: Iris hat immer noch ein stahlhartes Sixpack.

Auf ihrem Instagram-Account postete die Blondine ein Selfie von sich im Fitness-Raum und präsentierte ihren rund 84.000 Followern ihren trainierten Körper samt Sixpack – von einer süßen Schwangerkugel fehlt zumindest auf dem Bild noch jede Spur! Für die stramme Körpermitte bedankte sich die 39-Jährige dann in der Bildunterschrift direkt bei ihrem zukünftigen Nachwuchs und schrieb zu ihrem Post: "Sport tut mir einfach unglaublich gut. Einen kleinen Ansatz von Bauchmuskeln hat das Baby noch übrig gelassen. Dankeschön dafür."

Von ihren Fans erhielt die sportliche Bald-Mama viel Zuspruch für ihren Body. So lobte ein User die Disziplin der Moderatorin und kommentierte: "Siehst mal wieder fantastisch aus beim Sport!"

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner im Juni 2019

Anzeige

ActionPress / Petra Schönberger / Future Image Iris Aschenbrenner 2017 in München

Anzeige

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de