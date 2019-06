Oliver Pochers (41) und Amira M. Alys Baby wächst fleißig! Erst im vergangenen November machten der Komiker und seine Partnerin ihre Beziehung öffentlich. Im Mai überraschten die Turteltauben ihre Fans dann mit süßen Neuigkeiten: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Mittlerweile befindet sich die gelernte Maskenbildnerin schon im fünften Schwangerschaftsmonat – ihr hübscher Babybauch ist auch nicht mehr zu übersehen. Jetzt hat ihr heranwachsender Spross sogar eines ihrer Kleider gesprengt!

Via Instagram teilte die werdende Mami nun einen lustigen Schnappschuss mit ihren Fans: Auf dem Foto blickt Amira schmollend an sich herunter – beim zweiten Hinsehen fällt auf, dass über ihrem Schwangerschaftsbauch ein kleiner Riss in ihrem grünen Blümchen-Dress entstanden ist! Die Tatsache, dass die Schönheit ab sofort wohl auf Umstandsmode zurückgreifen muss, nimmt sie jedoch mit Humor. "Ich fühle mich wie Hulk", witzelte die Brünette unter dem Foto und spielte damit auf den grünen Avengers-Superhelden an, der jedes Mal aus seinen Klamotten platzt, wenn er sich verwandelt.

Für diesen ulkigen und ehrlichen Beitrag erntete Amira eine Menge Zuspruch von ihren Followern. Auch Mama und Model Jana Ina Zarrella (42) fühlte sich direkt angesprochen und feierte das Bild: Sie hinterließ in den Kommentaren etliche lachende Smileys sowie die Hashtags "#IchLiebeEs" und "#Mutti".

Instagram / amira_m.aly Oliver Pochers Freundin Amira Aly

ActionPress Oliver Pocher und Amira M. Aly auf einem Coca Cola-Event in Hamburg

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, Model und Moderatorin

