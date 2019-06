Kaum eine Spur eines Babybauchs bei Emma McVey! Erst am Montag sorgte die Freundin von Reality-TV-Badboy Gary Beadle (31) für süße Schlagzeilen: Knapp 17 Monate nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Chester erwarten das Model und der ehemalige Geordie Shore-Star nun ihr zweites Kind! Nach den Schwanger-News zeigte sich Emma jetzt ein erstes Mal mit ihrem Babybauch – doch von dem ist unter ihrem Mega-Sixpack kaum etwas zu sehen!

In weißer Unterwäsche und mit ihrem Söhnchen auf dem Arm posierte die Brünette für ein Foto, das sie anschließend auf ihrem Instagram-Profil teilte. In der Hand hält die Beauty eine Tafel, die ihre 12. Schwangerschaftswoche verkündet – ein entsprechendes Bäuchlein ist aber kaum zu erkennen. Stattdessen sind Emmas definierte Bauchmuskeln zu sehen. Dass es ihr noch an Umfang mangelt, ist der werdenden Mama aber klar: "Viel ist noch nicht zu sehen, aber ich bin sicher, ich werde dieses Mal schnell runder werden!"

Neben ihres Mini-Bauchs gab Emma zudem einen Einblick in den bisherigen Verlauf ihrer Schwangerschaft: "Ich habe mich so erschöpft und schwach gefühlt. Ich hatte wirklich mit dem ersten Trimester zu kämpfen – mit einem wilden Kleinkind kann man sich nicht so viel ausruhen!"

