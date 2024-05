Nach Trennung von Gaz: Emma McVey hat einen neuen Freund!

In einer Fragerunde auf Instagram hatten der Geordie Shore-Star Gaz Beadle und seine Frau Emma McVey im vergangenen Oktober ihr plötzliches Ehe-Aus verkündet. Nachdem der TV-Star in den letzten Wochen immer wieder mit der Profigolferin Charley Hull gesehen wurde, scheint nun auch Emma nach vorne zu schauen. Auf ihrem Instagram-Account zeigt die junge Mutter jetzt erstmals ihren neuen Partner. In einem Video-Zusammenschnitt sieht man Emma und ihren Liebsten, wie sie frisch verliebt turteln. Auch ihre Bildunterschrift hinterlässt keine Zweifel an einer neuen Beziehung: "Nach jedem Sturm kommt ein Regenbogen."

Die Bekanntgabe ihrer neuen Liebe kommt bei zahlreichen Fans jedoch gar nicht so gut an. Offenbar finden viele Nutzer, dass Emma zu schnell über ihren Ex-Mann hinweg ist. So schreiben viele Nutzer verärgert: "Mensch, das ging aber schnell" oder "Ihr seid doch erst seit zehn Monaten getrennt..." Dass Emma jetzt einen neuen Freund hat, spaltet offenbar die Meinungen. Denn einige Follower freuen sich auch sehr für die Britin. "Du verdienst jedes Glück der Welt", lautet nur einer von vielen positiven Kommentaren.

Obwohl Emma und Gaz jetzt getrennte Wege gehen, wird sie eins immer verbinden: ihre zwei gemeinsamen Kinder Chester und Primrose. Deshalb machte das Ex-Paar bei der Bekanntgabe ihrer Trennung auch deutlich, dass sie für ihre Kinder zusammenhalten wollen. "Wir sind immer noch Freunde, es gibt kein böses Blut oder so etwas, wir wollen beide nur das Beste für die Kinder. Das wird für mich und Emma immer das Wichtigste sein wird", erklärte der Reality-TV-Darsteller damals seinen Followern.

Anzeige Anzeige

Instagram / emma_jane1392 Emma McVey mit ihrem neuen Freund

Anzeige Anzeige

Instagram / gazbeadle Gaz Beadle und seine Ex Emma im September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Emma nun offenbar einen neuen Freund hat? Toll! Ist doch schön für sie. Ich finde, es geht echt ziemlich schnell... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de