Emma McVey genießt Familienurlaub mit neuem Partner James

Emma McVey (31) genießt ihre erste Familienreise mit ihrem neuen Partner James und ihren Kindern Chester und Primrose, nachdem sie sich im vergangenen Jahr von ihrem Ehemann Gaz Beadle getrennt hatte. Die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin teilte auf Instagram Fotos aus einem Vergnügungspark in der Türkei, wo die Familie offensichtlich eine tolle Zeit verbrachte. "Ein wunderschöner Urlaub, den wir nie vergessen werden", schreibt sie zu den Bildern, die unter anderem James fröhlich mit Chester auf den Schultern und Emma mit Primrose im Kinderwagen zeigen.

Der gemeinsame Urlaub markiert einen neuen Abschnitt im Leben der Vier, nachdem Emma im Mai ihre Beziehung zu James öffentlich gemacht hatte. Die Trennung von Gaz im Oktober des vergangenen Jahres hatte viele Fans überrascht – dennoch freuen sie sich für Emmas neues Liebesglück! "So schön zu sehen, dass ihr glücklich seid" oder "Es ist so schön, euch so glücklich zu sehen, liebe kleine Familie" schreiben etwa zwei begeisterte Follower in den Kommentaren.

Emma und Gaz heirateten 2021, nachdem sie sich 2016 kennengelernt hatten. Seit ihrer Trennung im vergangenen Jahr betonen beide, dass es kein böses Blut zwischen ihnen gibt und sie das Co-Parenting bestmöglich meistern. Gaz, bekannt aus Geordie Shore, erklärte auf der Social-Media-Plattform, dass die Trennung einvernehmlich verlaufen sei und sie stets das Glück ihrer Kinder im Fokus behalten. Auch Emma spricht offen über die Herausforderungen als Alleinerziehende und bedankt sich häufig für die Unterstützung ihrer Fans, die ihr in dieser turbulenten Zeit Halt geben. "Ich bin eigentlich so glücklich wie lange nicht mehr", betonte sie in einem ihrer jüngsten Posts.

Instagram / emma_jane1392 Emma McVey mit ihren Kids und ihrem Partner James im Urlaub

Instagram / emma_jane1392 Emma McVey und ihr Freund James Staz

Wie gefällt euch Emmas Entscheidung, mit ihrem neuen Partner James und ihren Kindern in den Urlaub zu fahren?



