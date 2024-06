Emma im neuen Liebesglück: So reagiert Ex-Mann Gaz Beadle

Emma McVey schwebt derzeit auf Wolke sieben! Nach der Trennung von ihrem Ehemann, dem Geordie Shore-Star Gaz Beadle, scheint die junge Mutter erneut ihr Liebesglück gefunden zu haben. In den letzten Wochen teilte sie immer wieder glückliche Schnappschüsse mit ihrem neuen Partner auf Instagram. Damit sorgte sie bei den Fans jedoch für wenig Begeisterung. Viele Follower fanden, Emma sei zu schnell über ihren Ex-Partner hinweg! Nach der Hass-Welle steht Gaz seiner Verflossenen jetzt jedoch bei. Im Netz postet er einen Beitrag, der die Gemüter offenbar beruhigen soll. Zu süßen Urlaubsfotos von ihm und seinen Kindern schreibt er beschwichtigend: "Die Umstände ändern sich, aber eine Sache bleibt gleich: Wenn sie [die Kinder] glücklich sind, bin ich glücklich!"

Trotz Liebes-Aus scheinen die Ex-Partner zusammenzuhalten und den Fokus auf ihre zwei gemeinsamen Kids Primrose und Chester zu legen. Vor wenigen Wochen stellte Gaz auf Instagram klar: "Mir und Emma geht es besser als je zuvor, wir sprechen täglich miteinander und sind wirklich gute Freunde." Dass Emma einen neuen Partner an ihrer Seite hat, scheint für den TV-Star kein Problem darzustellen. "Unsere Ehe ging schon lange vor der öffentlichen Bekanntgabe unserer Trennung in die Brüche, und es hat uns viel gekostet, dahin zu kommen, wo wir jetzt sind, aber wir sind beide glücklich und freuen uns füreinander", macht der 36-Jährige deutlich.

Emma hat offenbar ihre neue Liebe gefunden. Doch wie sieht es bei Gaz aus? Laut zahlreichen Gerüchten soll der Realitystar derzeit ebenfalls frisch verliebt sein. Immer wieder wurde der Brite mit einer neuen Frau an seiner Seite gesehen. Dabei soll es sich um keine Unbekannte handeln. Berichten von The Sun zufolge bandelt der Fernsehstar momentan mit der Profigolferin Charley Hull an.

Instagram / gazbeadle "Geordie Shore"-Star Gaz Beadle posiert mit seiner Familie

Instagram / gazbeadle Gaz Beadle mit seinen Kindern Primrose und Chester

